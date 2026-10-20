Persib Bandung Susah Payah Kalahkan Persik, Eliano Reijnders Ungkap Beratnya Pertandingan

jatim.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas Persik Kediri pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam, Maung Bandung baru memastikan kemenangan melalui gol Julio Cesar pada menit ke-79.

Persik Kediri memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Tim berjuluk Macan Putih itu mampu membuat Persib kesulitan mengembangkan permainan, terutama pada babak pertama yang berakhir tanpa gol.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-79. Julio Cesar yang masuk sebagai pemain pengganti langsung menjadi pembeda setelah mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah.

Pemain Persib Eliano Reijnders mengakui pertandingan tersebut tidak berjalan mudah. Meski demikian, dia bersyukur timnya mampu mengamankan tiga poin dari laga yang berlangsung ketat itu.

"Kami melakukan pekerjaan dengan baik. Tentu saja Kediri juga melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu adalah pertandingan yang berat, namun pada akhirnya kami mendapatkan tiga poin, jadi saya sangat senang dan sekarang selanjutnya. Sekarang mari semua beralih untuk pertandingan berikutnya," ujar Eliano Reijnders seusai laga.

Eliano juga mengapresiasi kepercayaan tim pelatih yang terus memberinya kesempatan tampil sejak menit awal. Di tengah padatnya jadwal kompetisi, pemain serbabisa tersebut mengaku tetap dalam kondisi bugar dan siap memberikan kontribusi maksimal.

Menurut Eliano, intensitas pertandingan yang tinggi memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, dia memastikan kondisi fisiknya tetap terjaga untuk menghadapi laga-laga berikutnya.

"Ya, tentu saja saya merasa senang (dapat kepercayaan), karena pelatih mempercayai saya. Saya bugar. Tentunya, banyaknya pertandingan membuat bermain menjadi berat, tetapi seperti yang saya katakan, saya bugar dan saya akan memberikan segalanya di setiap pertandingan," pungkasnya. (mcr12/jpnn)