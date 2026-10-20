Cetak Brace Perdana di GBT, Miguel Pereira Kecewa Persebaya Gagal Kalahkan PSS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua gol Miguel Pereira ke gawang PSS Sleman menjadi momen istimewa bagi winger Persebaya Surabaya tersebut. Namun, kegembiraan pemain asal Portugal itu tak sepenuhnya utuh setelah Green Force hanya bermain imbang 2-2 pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

Miguel tampil selama 90 menit dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di kubu Persebaya. Selain mencetak dua gol, pemain berusia 27 tahun itu membukukan dua dribel sukses, dua tembakan, dan menciptakan dua peluang.

Brace tersebut sekaligus menjadi dua gol pertamanya di Stadion GBT. Meski bangga dengan pencapaian individunya, Miguel mengaku kecewa karena Persebaya gagal mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

“Saya senang bisa mencetak dua gol pertama saya di Stadion GBT. Sayangnya, kami belum bisa meraih tiga poin. Meski begitu, saya senang bisa membantu tim dan berharap bisa terus mencetak gol serta memberikan kontribusi lebih banyak ke depannya,” ujar Miguel dikutip dari laman resmi klub, Selasa (20/10).

Pemain yang didatangkan pada awal musim itu berharap kontribusinya dapat membantu Persebaya tampil lebih konsisten sepanjang kompetisi. Baginya, pencapaian individu bukanlah tujuan utama jika tidak diikuti hasil positif bagi tim.

“Dua gol ini tentu memberikan tambahan motivasi, tetapi prioritas utama saya tetap membantu tim meraih kemenangan,” katanya.

Dalam pertandingan kontra PSS, Persebaya harus berjuang keras untuk menghindari kekalahan di kandang sendiri. Miguel menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-36 setelah Green Force lebih dahulu tertinggal.

PSS kembali unggul pada babak berikutnya. Persebaya kemudian terhindar dari kekalahan setelah Miguel mencetak gol keduanya pada menit ke-90+2 sekaligus memastikan pertandingan berakhir dengan skor 2-2.