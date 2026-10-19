UM dan UNESA Melaju ke Final Campus League 2026 Futsal Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim futsal putra Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) memastikan tiket final Campus League 2026 – Futsal Regional Surabaya setelah meraih kemenangan pada babak semifinal di GOR Pertamina ITS, Senin (19/10).

UM mengalahkan Universitas Dr Soetomo (UNITOMO) dengan skor 2-0. Sementara itu, UNESA melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Universitas Surabaya (UBAYA) dengan skor telak 6-0.

Dominasi UM juga terlihat di sektor putri. Tim futsal putri UM membantai Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan skor 9-0.

Head of Competition Campus League Dave Leopold mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dan student-athlete dari Surabaya serta sekitarnya terhadap turnamen tersebut.

Menurut Dave, GOR Futsal Pertamina ITS dipilih karena memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertandingan, mulai dari ukuran lapangan hingga fasilitas pendukung.

“Kampus yang punya lapangan futsal dengan ukuran 40 x 20, sesuai standar federasi, itu tidak banyak. ITS memiliki tribun, ruang ganti, lahan parkir yang luas, dan akses pun mudah,” katanya.

Dave menjelaskan, Campus League tidak hanya berfokus pada pemain dan pelatih, tetapi juga mendorong perkembangan ekosistem futsal secara menyeluruh.

“Target kami, ekosistem futsal bergerak. Spotlight-nya bukan hanya ke pemain dan pelatih, tapi bagaimana ekosistem berkembang baik dari panitia hingga penonton. Jadi, penonton bisa menikmati pengalaman pertandingan secara aman, nyaman, kemudian pulang dengan hati senang,” urainya.