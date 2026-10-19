Persebaya Ditahan PSS 2-2, Ernando Ari Kecewa: Rasanya Seperti Kalah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua gol Miguel Pereira menyelamatkan Persebaya Surabaya dari kekalahan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027. Namun, hasil imbang 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10), tetap meninggalkan kekecewaan bagi penjaga gawang Green Force, Ernando Ari Sutaryadi.

Persebaya gagal mengamankan kemenangan di kandang sendiri meski mampu bangkit dari ketertinggalan. Hasil tersebut terasa mengecewakan bagi Ernando dan rekan-rekannya yang berharap bisa mempersembahkan tiga poin kepada ribuan Bonek dan Bonita.

"Kami, para pemain, juga merasa kecewa karena belum bisa memberikan hasil yang diharapkan, terutama kemenangan di laga kandang ini," ujar Ernando dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Kekecewaan itu tidak lepas dari efektivitas permainan PSS Sleman. Tim tamu mampu memaksimalkan peluang yang didapat untuk dua kali membobol gawang Persebaya.

Berdasarkan catatan pertandingan, PSS melepaskan empat tembakan, dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang. Dua gol yang tercipta menunjukkan bahwa Persebaya masih perlu membenahi antisipasi terhadap serangan lawan.

Di sisi lain, Persebaya terus berusaha mengejar ketertinggalan. Miguel Pereira memperkecil ketertinggalan melalui gol pada menit ke-36. Saat kekalahan di depan mata, pemain tersebut kembali mencetak gol pada menit ke-90+2 untuk memastikan Green Force membawa pulang satu poin dari pertandingan kandang.

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Meski terhindar dari kekalahan, hasil imbang tersebut belum memenuhi target Persebaya. Dukungan penuh Bonek dan Bonita di Stadion GBT juga belum berbuah kemenangan bagi tim kebanggaan Kota Pahlawan itu.

Ernando menegaskan, Persebaya tidak ingin berlarut-larut dalam kekecewaan. Tim akan mengevaluasi penampilan mereka untuk memperbaiki sejumlah kekurangan, terutama dalam mengantisipasi serangan lawan dan menjaga konsistensi permainan.