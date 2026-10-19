Bahlil Mini Soccer di Surabaya Pecahkan Rekor MURI, Libatkan 176 Tim Pelajar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadiri partai final Bahlil Mini Soccer Asyik Menuju Puncak di Lapangan THOR, Surabaya, Minggu (18/10). Dalam kesempatan itu, dia menyerahkan trofi kepada para juara sekaligus mengingatkan pentingnya sportivitas, baik dalam olahraga maupun politik.

Turnamen yang digelar DPD Partai Golkar Jawa Timur tersebut mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Sebanyak 176 tim dengan total 2.640 pemain dan ofisial terlibat dalam kompetisi mini soccer antarpelajar itu.

Pada partai final, SMAN 3 Bojonegoro keluar sebagai juara setelah mengalahkan SMAN Ngoro Jombang dengan skor 5-2.

Bahlil menilai turnamen tersebut bukan sekadar ajang memperebutkan trofi dan hadiah. Kompetisi olahraga juga menjadi sarana pembentukan karakter, mulai dari sportivitas, kerja sama, kedisiplinan, hingga semangat berkompetisi secara sehat.

“Main bola ini sebenarnya filosofinya sederhana. Tapi kalau kita menjiwai, ada proses pertarungan yang fair, ada kesehatan, ada militansi, ada kerja sama,” kata Bahlil.

Dia kemudian mengaitkan nilai-nilai dalam sepak bola dengan kehidupan politik. Menurut Bahlil, setiap orang harus siap menerima hasil kompetisi, baik kemenangan maupun kekalahan.

“Rata-rata kalau kita berpolitik selalu membawa perasaan. Politik itu fair-fair saja, sama dengan main bola. Menang, ya sudah menang. Kalau kalah, ya sudah kalah. Tunggu pertandingan lagi, baru ikut main untuk merebut kemenangan,” ujarnya.

Bahlil menegaskan keinginan meraih kemenangan harus dibarengi perjuangan yang sungguh-sungguh. Hasil tidak bisa diperoleh tanpa melewati proses dan persaingan yang adil.