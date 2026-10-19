Persebaya Dominan tetapi Gagal Menang, Ini yang Bikin Bernardo Tavares Kecewa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dominasi permainan dan banyaknya peluang belum cukup mengantarkan Persebaya Surabaya meraih kemenangan pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10) sore, Bajul Ijo harus puas bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman.

Hasil tersebut membuat Pelatih Persebaya Bernardo Tavares frustrasi. Dia menilai timnya sudah berusaha keras dan menciptakan banyak peluang, tetapi gagal mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Persebaya bahkan harus dua kali tertinggal sebelum menyelamatkan satu poin melalui gol Miguel Pereira pada masa tambahan waktu babak kedua.

“Mengenai pertandingan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita, dukungan kalian luar biasa, sungguh luar biasa. Sayangnya, dalam pertandingan ini kami terus berusaha dan berupaya keras,” ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Senin (19/10).

Tavares menyebut Persebaya mencatatkan sekitar 20 tembakan, sedangkan PSS hanya melepaskan dua tembakan yang semuanya berbuah gol.

“Kami mencatatkan sekitar dua puluh tembakan, sementara lawan hanya melakukan dua tembakan dan berhasil mencetak dua gol. Nando bahkan tidak perlu melakukan satu penyelamatan pun,” ucap Tavares.

Dia mengakui sepak bola tidak selalu berjalan sesuai harapan. Menurutnya, perjuangan para pemain dan dukungan suporter sebenarnya layak berbuah kemenangan.

“Terkadang, sepak bola memang seperti ini. Bonek, Bonita dan pemain dengan sikap yang mereka tunjukkan, juga layak mendapatkan tiga poin tersebut, namun sayangnya kami tidak berhasil meraihnya,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.