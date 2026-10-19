Persebaya Sampaikan Duka Cita Atas Tewasnya 4 Suporter PSS Sleman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya menyampaikan duka cita atas tewasnya empat suporter PSS Sleman, setelah terlibat kecelakaan saat perjalanan ke Surabaya, di Tol Ngawi–Kertosono, Minggu (18/10).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengungkapkan duka atas meninggalnya keempat korban saat perjalanan menonton laga PSS Sleman, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

“Saya ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya pendukung dari Sleman dalam perjalanan ke sini,” kata Tavares di Stadion GBT, Senin (19/10).

Tavares bersama Tim Bajol Ijo berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan, karena baru saja mendapatkan musibah.

“Saya pribadi dan atas nama tim ingin menyampaikan belasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.

Sementara itu, penjaga gawang Persebaya Ernado Ari menyebut para suporter hanya ingin menonton tim kebanggaannya, tetapi tidak ada yang mengetahui musibah dalam perjalanannya.



“Mungkin mereka hadir karena ingin menyaksikan tim kebanggaannya bermain dan juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi di dalam perjalanan kita enggak tahu,” jelas Ernando.

Ernando mengingatkan kepada seluruh suporter untuk berhati-hati dalam perjalanan. Menurutnya, para pendukung bisa memikirkan keselamatan terlebih dulu sebelum berangkat.

“Bukan hanya untuk Sleman atau Bonek, seluruh supporter Indonesia kalau perjalanan hati-hati lagi dan tetap fokus, karena apapun itu tidak sebanding dengan nyawa,” ucapnya.