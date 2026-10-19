Imbang Lawan Persebaya, PSS Sleman Masih Berjuang Menjauh dari Zona Degradasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSS Sleman membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

Super Elang Jawa dua kali unggul melalui gol Melvyn Lorenzen pada menit ke-9 dan Hiromu Tanaka pada menit ke-61. Namun, Persebaya mampu menyamakan kedudukan lewat dua gol Miguel Pereira pada menit ke-36 dan 90+1.

Hasil tersebut tetap disyukuri pelatih kepala PSS Sleman, Pieter Huistra, meski timnya gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

“Pertandingan menarik yang berjalan dengan intensitas tinggi. Kami sedikit kurang senang dengan hasil satu poin ini. Namun jika dilihat secara keseluruhan, saya pikir ini adalah hasil yang bagus,” kata Huistra seusai pertandingan.

Pelatih asal Belanda itu menilai anak asuhnya memulai pertandingan dengan baik. PSS bahkan mampu membuka keunggulan melalui tendangan bebas Melvyn Lorenzen pada menit kesembilan.

“PSS memulai laga dengan sangat baik. Kami juga mencetak gol yang indah yang membawa tim unggul 1-0. Tapi kemudian jalannya pertandingan berubah dan kami sempat kembali memimpin 2-1,” ucapnya.

Pada babak pertama, Persebaya menyamakan kedudukan melalui Miguel Pereira pada menit ke-36. PSS kembali memimpin setelah Hiromu Tanaka mencetak gol pada menit ke-61.

Namun, kemenangan yang sudah di depan mata gagal dipertahankan setelah Miguel Pereira mencetak gol keduanya melalui sundulan pada menit ke-90+1. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.