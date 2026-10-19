4 Suporter PSS Sleman Tewas Kecelakaan Dipulangkan, Polisi Selidiki Penyebabnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Empat suporter PSS Sleman yang tewas saat kecelakaan di Tol Ngawi–Kertosono ketika berangkat ke Surabaya, telah dipulangkan. Di sisi lain, polisi masih menyelidiki penyebab insiden tersebut.

Seluruh korban sudah diantarkan dengan pengawalan aparat kepolisian ke rumah duka, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (18/10) malam.

Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki mengatakan telah mengidentifikasi identitas keempat korban. Mereka mengalami luka berat di bagian kepala akibat kecelakaan tersebut.

Identitas keempat korban itu adalah, Novan Dika Dwi (19) warga Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Fachri Maulana Al-Zaki (18) asal Desa Sumberadi, Kecamatan Sleman.

Kemudian, Iyam Fathur Ar-Rozaq (15) warga Desa Nglarang, Kecamatan Mlati, serta Rio Rahman Sahid (23) asal Desa Tlogodadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

Lalu, ada juga enam penumpang mobil Elf lainnya mengalami sejumlah cedera. Korban luka berat masih menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Caruban.

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"Dua korban luka berat direncanakan dirujuk ke rumah sakit di wilayah Sleman agar bisa lebih dekat dengan keluarga," kata Ridwan kepada wartawan, Senin (19/10).

Ridwan menyebut pihaknya bekerja sama dengan panitia suporter, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, untuk menyiapkan empat ambulans bagi korban meninggal.