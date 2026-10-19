Miguel Pereira Selamatkan Persebaya dari Kekalahan, Tavares Tetap Kecewa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin dengan PSS Sleman setelah bermain imbang 2-2 pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

Meski berhasil menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir, hasil tersebut belum memenuhi harapan pelatih Bernardo Tavares yang ingin mempersembahkan kemenangan bagi Bonek dan Bonita.

Persebaya dua kali tertinggal dari tim tamu. Namun, Miguel Pereira tampil sebagai penyelamat Green Force setelah mencetak dua gol, masing-masing pada menit ke-36 dan masa tambahan waktu babak kedua, tepatnya menit ke-90+2.

Gol terakhir Miguel memastikan Persebaya terhindar dari kekalahan di kandang sendiri. Meski demikian, satu poin belum cukup menghapus kekecewaan karena target meraih kemenangan gagal tercapai.

“Kami sudah berusaha maksimal dan menciptakan banyak peluang, tetapi hasil akhirnya belum sesuai dengan harapan,” ucap Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Secara statistik, Persebaya cukup dominan dalam membangun serangan. Toni Firmansyah dan kolega mencatatkan 23 tembakan, dengan sembilan di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Jumlah tersebut menggambarkan upaya Green Force menekan pertahanan PSS dan mencari gol hingga penghujung pertandingan. Namun, banyaknya peluang belum mampu dikonversi menjadi kemenangan.

Tavares menilai konsentrasi dalam bertahan juga menjadi hal yang perlu dievaluasi. Dua gol yang bersarang di gawang Ernando Ari menunjukkan bahwa kesalahan kecil dapat memengaruhi hasil akhir pertandingan.