Frans Sinatra Ungkap Kunci Kemenangan Barito Putera atas De Red FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih caretaker PS Barito Putera Frans Sinatra mengapresiasi semangat dan kerja keras pemainnya setelah mengalahkan De Red FC dengan skor 2-0 pada pekan keenam Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10) malam.

Kemenangan tersebut tidak lepas dari kemampuan pemain menjalankan instruksi pelatih serta menjaga motivasi untuk meraih hasil positif dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.

"Yang pasti pertama kali kami ucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh tim, khususnya seluruh pemain, yang benar-benar bisa mengangkat moral," kata Frans saat konferensi pers seusai pertandingan.

Menurut dia, semangat pemain terus meningkat sehingga mereka mampu bekerja keras dan berjuang meraih kemenangan. Dukungan manajemen juga dinilai berperan dalam menjaga motivasi tim menghadapi setiap pertandingan.

Frans yang saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik Barito Putera itu juga menyebut Stadion Gelora 10 November memiliki kenangan positif bagi timnya.

"Barito diberi kemenangan, dan dari dulu memang Stadion 10 November ini bersahabat sekali dengan Barito dan malam ini masih bersahabat dengan Barito sehingga bisa mendapatkan tiga poin," ujarnya.

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Selain membahas kemenangan tim, Frans turut menyampaikan perkembangan kondisi Komara yang sempat kolaps di lapangan. Dia memastikan pemain tersebut telah kembali dalam kondisi sehat.

"Memang tadi ya mungkin ada faktor ketegangan," tuturnya.