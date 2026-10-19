Kecewa Ditahan PSS Sleman, Ernando Ari Janji Persebaya Berusaha Menang di Laga Berikutnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari ingin membalas hasil imbang melawan PSS Sleman ketika bermain di kandang, dengan kemenangan ketika melawan PSM Makassar.

Tim Bajul Ijo ditahan imbang PSS Sleman dengan skor 2-2 dalam pertandingan pekan kelima BRI Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (18/10).

“Apa yang dikatakan coach (Bernardo Tavares) memang benar, kami sebenarnya sangat layak untuk mendapatkan tiga poin,” kata Ernando dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Persebaya dalam laga tersebut dua kali tertinggal dari Tim Super Elang Jawa, yakni pertama dari Melvyn Lorenzen pada menit sembilan, kemudian melalui Hiromu Tanaka di menit 61.

“Terima kasih untuk Bonek dan Bonita, kalian sangat luar biasa dan membantu kami mendorong terus semangat untuk tidak pernah lelah mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Ernando mengaku rekan timnya kecewa karena tidak bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Namun, dia berjanji membalaskan hasil seri itu dengan tiga poin pada laga berikutnya.

“Kami merasa kecewa karena tidak bisa memberikan apa yang diharapkan Bonek dan Bonita, yaitu kemenangan di partai home ini. Kami akan balas di pertandingan selanjutnya,” jelasnya.

Mantan kiper Timnas Indonesia itu menyebut perjalanan kompetisi BRI Super League masih panjang. Green Force akan segera memperbaiki kesalahan di laga berikutnya.