De Red FC Gagal Manfaatkan Penalti, Barito Putera Menang 2-0 di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PS Barito Putera sukses mencuri tiga poin setelah membungkam tuan rumah De Red FC dengan skor 2-0 pada pekan keenam Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu malam.

Dua gol kemenangan Barito Putera dicetak Murilo melalui titik penalti pada menit ke-8 dan Renan Alves pada menit ke-45+9.

Hasil tersebut membawa Barito Putera menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, De Red FC tertahan di posisi kedelapan dengan lima poin.

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De Red FC sebenarnya langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan. Namun, tuan rumah justru kebobolan lebih dulu setelah pemain belakangnya melakukan handball di kotak penalti saat menghalau serangan Barito Putera.

Wasit kemudian memberikan hadiah penalti kepada tim tamu setelah meninjau kejadian tersebut melalui video assistant referee (VAR).

Murilo yang mengenakan nomor punggung 31 sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo pada menit ke-8. Tendangannya ke sisi kanan gawang gagal diantisipasi kiper De Red FC, Dimas Galih, sehingga Barito Putera unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, De Red FC berusaha meningkatkan tekanan. Tuan rumah sempat mencetak gol melalui Supriyadi, tetapi gol tersebut dianulir karena ia dinilai berada dalam posisi offside.

Di tengah upaya mengejar gol penyeimbang, De Red FC kembali kebobolan pada masa tambahan waktu babak pertama. Tepatnya pada menit ke-45+9, Renan Alves berhasil memanfaatkan umpan rekannya untuk menggandakan keunggulan Barito Putera menjadi 2-0.