Ditahan PSS Sleman di Kandang, Persebaya Surabaya Merasa Layak Dapat 3 Poin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut timnya seharusnya bisa mengamankan tiga poin saat melawan PSS Sleman, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (18/10).

Tavares mengatakan Green Force sudah terus berusaha menciptakan peluang dalam laga pekan kelima BRI Super League itu, tetapi hasil akhirnya masih belum memuaskan.

“Kami punya sekitar 20 tembakan, tim lawan dua tembakan ke gawang dan kiper mereka tidak melakukan satu pun penyelamatan,” kata Tavares saat konferensi pers, Minggu (18/10).

Pelatih asal Portugal tersebut mengaku frustrasi karena sulit mencetak gol saat melawan Tim Super Elang Jawa. Namun, menurutnya sepak bola terkadang berjalan seperti itu.

“Saya sangat frustrasi karena kami layak mendapatkan tiga poin, melihat dari sikap dan kerja keras para pemain, tetapi sayangnya kami tidak bisa mengamankan,” ujarnya.

Diketahui, PSS Sleman membuka keunggulan dari tuan rumah melalui tendangan bebas Melvyn Lorenzen pada menit sembilan yang mengincar sisi kiri gawang.

“Kedua kami memberikan terlalu banyak ruang di area celah antar lini, sehingga memberi kesempatan bagi mereka untuk melepaskan tembakan. Sudah, cuma itu saja,” jelasnya.

Tavares mengungkapkan PSS Sleman hanya membutuhkan dua percobaan tendangan ke gawang Ernando Ari, agar bisa mencuri satu poin di kandang Tim Bajol Ijo.