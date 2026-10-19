Hasil Imbang Persebaya vs PSS, Pieter Huistra Tetap Apresiasi Perjuangan Timnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengapresiasi hasil imbang 2-2 saat timnya menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

Meski gagal membawa pulang tiga poin setelah sempat unggul 2-1, pelatih asal Belanda itu menilai PSS tetap mendapatkan hasil positif dari pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi tersebut.

“Menurut saya, ini pertandingan yang intens. Ada lebih banyak intensitas, duel, dan pertarungan dari kedua tim. Persebaya memulai pertandingan dengan sangat baik, tetapi kami berhasil mencetak gol yang indah untuk unggul 1-0,” kata Huistra dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Huistra mengakui Persebaya mengawali pertandingan dengan agresif. Namun, PSS mampu memberikan perlawanan dan beberapa kali berada dalam posisi yang menguntungkan.

Super Elang Jawa bahkan sempat kembali unggul 2-1 sebelum Persebaya mencetak gol penyeimbang. Hasil tersebut membuat kedua tim harus puas berbagi poin.

Menurut Huistra, kegagalan mempertahankan keunggulan memang menimbulkan kekecewaan. Namun, jika melihat jalannya pertandingan secara keseluruhan, satu poin dari markas Persebaya tetap menjadi hasil yang patut diapresiasi.

“Kami sedikit tidak senang dengan satu poin tersebut, tetapi jika Anda melihat secara keseluruhan, saya pikir itu adalah hasil yang bagus,” ucapnya.

Di luar hasil pertandingan, Huistra juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat suporter PSS Sleman yang sedang dalam perjalanan menuju Surabaya untuk mendukung tim kebanggaan mereka.