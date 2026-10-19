Persebaya Catat 20 Tembakan tetapi Gagal Menang, Ini Kata Bernardo Tavares

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares kecewa timnya gagal meraih tiga poin setelah ditahan imbang PSS Sleman dengan skor 2-2 pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

Tavares menilai para pemain sudah menunjukkan sikap yang baik sepanjang pertandingan. Namun, hasil tersebut membuatnya frustrasi karena Bonek dan Bonita serta para pemain layak mendapatkan kemenangan.

“Menurut saya, para pemain sudah menunjukkan sikap yang bagus, tetapi saya frustrasi dengan hasil ini karena Bonek dan Bonita layak mendapatkan tiga poin, begitu juga para pemain,” kata Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu menyebut Persebaya sebenarnya lebih banyak menciptakan peluang dibandingkan tim tamu. Green Force mencatatkan sekitar 20 tembakan dan 12 tendangan sudut, sedangkan PSS hanya menghasilkan dua tembakan dan tiga tendangan sudut sepanjang pertandingan.

Meski demikian, dominasi tersebut tidak cukup untuk memastikan kemenangan. Tavares menilai gol pertama PSS berawal dari pelanggaran yang memberikan kesempatan kepada lawan, sedangkan gol berikutnya terjadi karena pemain Persebaya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan untuk melepaskan tembakan.

Menurut dia, Persebaya sudah mencoba berbagai pola serangan, mulai dari penetrasi ke pertahanan lawan hingga umpan silang dan penyelesaian di sejumlah area kotak penalti. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk menghasilkan gol tambahan.

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Sejumlah peluang gagal berbuah gol karena tembakan pemain Persebaya mampu dihalau penjaga gawang, diblok pemain bertahan, atau tidak mengarah secara akurat ke gawang.

“Sepak bola adalah tentang gol. Jika bisa mencetak gol dan tidak kebobolan, peluang untuk menang akan lebih besar. Sayangnya, kami kebobolan dua gol,” ucapnya.