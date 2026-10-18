Garudayaksa FC Pecah Telur di Super League, Milos Joksic Bongkar Kunci Kemenangan atas Arema

jatim.jpnn.com, BOGOR - Garudayaksa FC mencatat kemenangan bersejarah di kasta tertinggi sepak bola nasional setelah menaklukkan Arema FC dengan skor 3-1 pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10).

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengaku puas dengan hasil tersebut. Namun, dia mengakui timnya sempat tampil kurang meyakinkan pada awal pertandingan sebelum mampu bangkit dan membalikkan keadaan.

Garudayaksa bahkan sudah tertinggal ketika laga baru berjalan lima menit. Matheus Blade menjebol gawang tuan rumah melalui sontekan setelah memanfaatkan sepak pojok akurat dari Marcos Vinicius.

Joksic menilai timnya kurang siap mengantisipasi situasi bola mati. Padahal, skema tersebut telah menjadi salah satu materi persiapan sebelum pertandingan.

"Untuk permainan, kami mulai sangat buruk. Kami kebobolan gol setelah situasi set piece. Padahal kami sudah melatih hal ini dan saya telah mempersiapkan tim untuk mengantisipasinya. Namun harus diakui, Arema adalah salah satu tim dengan attacking set piece terbaik di liga ini. Mereka sudah mencetak banyak gol dari skema itu dan mereka membuktikannya lagi hari ini," ungkap Joksic seusai laga.

Tertinggal lebih dahulu tidak membuat Garudayaksa kehilangan arah. Tim tuan rumah mulai meningkatkan intensitas permainan dengan mengandalkan operan pendek dan serangan balik cepat.

Strategi tersebut membuahkan hasil menjelang akhir babak pertama. Brian Rubio menyamakan kedudukan pada menit ke-34 sebelum Jayro Jean membawa Garudayaksa berbalik unggul dua menit kemudian.

Joksic menyebut respons pemain setelah kebobolan menjadi salah satu faktor penting yang mengubah jalannya pertandingan.