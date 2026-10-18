Skor Akhir Persebaya Vs PSS Sleman, Bajul Ijo Ditahan Imbang 2-2 di Kandang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Laga antar Persebaya melawan PSS Sleman dalam pekan kelima BRI Super League 2026/2027 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (18/10), berakhir imbang 2-2.

Persebaya membuka peluang dalam pertandingan tersebut melalui tendangan bebas Jefferson Silva dan disambut oleh Gledson Paixao, namun masih belum menemui target.

PSS Sleman lebih dulu mencetak gol melalui tendangan bebas Melvyn Lorenzen pada menit 9. Sepakan. Pemain nomor 88 itu berhasil meletakkan bola tepat di sisi kiri atas Ernando Ari.

Green Force merespons gol tersebut dengan meningkatkan serangan dari dua sayapnya, Miguel Pereira dan Diogo Ramalho. Bahkan, bek Catur Pamungkas juga memberikan kontribusi untuk penyerangan.

Di sisi lain, Gledson Paixao juga beberapa kali mempunyai peluang tepat di depan pertahanan PSS Sleman. Namun, Pedro Caracoci masih bisa mengamankan gawangnya.

Akhirnya, anak asuh Bernado Tavares berhasil mencetak angka melalui tandukan Miguel Pereira, setelah menyambut tendangan pojok Toni Firmasyah, pada menit ke 36.

Baca Juga: Laga Persebaya VS PSS Sleman di Stadion GBT Surabaya Dibuka Menghentikan Cipta

Kedua tim masih melakukan jual beli serangan menjelang menit akhir pertandingan babak pertama, tetapi hasil imbang 1-1 tersebut masih bertahan hingga turun minum.

Persebaya langsung menekan tim tamu ketika peluit pembuka laga babak kedua ditiupkan. Namun, Tim Super Elang Jawa terus berusaha untuk lepas dari tekanan tersebut.