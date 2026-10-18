Persebaya Tertinggal Lebih Dulu, Sundulan Miguel Pereira Bawa Skor Imbang 1-1 Lawan PSS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1 saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

Sempat tertinggal akibat gol tim tamu pada menit kedelapan, Green Force berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Miguel Pereira pada menit ke-36.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Peluang pertama hadir melalui sundulan Gledson Paixao, tetapi bola masih melebar tipis dari gawang PSS.

Tekanan tuan rumah berlanjut pada menit keenam. Alex Martins mendapatkan peluang emas dari jarak dekat, tetapi sepakannya masih mampu ditepis penjaga gawang PSS Sleman.

Alih-alih membuka keunggulan, Persebaya justru kebobolan lebih dahulu dua menit kemudian. PSS memanfaatkan situasi bola mati melalui skema tendangan bebas untuk menjebol gawang Ernando Ari dan mengubah skor menjadi 0-1.

Gol tersebut membuat Persebaya meningkatkan tekanan demi mengejar ketertinggalan. Green Force terus berusaha membangun serangan, sementara PSS sesekali mengancam melalui serangan balik.

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Pada menit ke-25, PSS kembali memperoleh peluang. Namun, bola hasil serangan tim tamu masih melambung di atas mistar gawang Ernando Ari.

Persebaya kemudian berusaha mempercepat tempo permainan. Pada menit ke-33, Jefferson melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, tetapi bola masih melebar dari sasaran.