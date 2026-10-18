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Laga Persebaya VS PSS Sleman di Stadion GBT Surabaya Dibuka Menghentikan Cipta

Minggu, 18 Oktober 2026 – 16:50 WIB
Laga Persebaya VS PSS Sleman di Stadion GBT Surabaya Dibuka Menghentikan Cipta - JPNN.com Jatim
Para pemain Persebaya dan PSS Sleman saat mengheningkan cipta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (18/10). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Para pemain Persebaya Surabaya bersama PSS Sleman membuka laga dengan menghentikan cipta untuk suporter yang tewas dalam kecelakaan ke Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10).

Berdasarkan pantauan, awalnya seluruh pemain memasuki lapangan untuk melakukan sesi foto, dan bersalaman. Di sisi lain, Bonek langsung menyanyikan yel-yelnya.

Lalu, para pemain dari kedua tim berdiri di masing-masing sisi pada tengah lapangan sembari merapatkan barisan. Aksi tersebut diikuti sikap para suporter untuk berdiam sejenak.

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“Mari mengheningkan cipta sejenak, atau one minute silent,” kata pembawa acara melalui pengeras suara Stadion GBT Surabaya.

Proses mengheningkan cipta tersebut untuk memperingati tewasnya empat suporter PSS Sleman, setelah mengalami kecelakaan di Tol Ngawi-Kertosono atau Kecamatan Saradan, Madiun.

Berdasarkan informasi, insiden yang melibatkan Elf dengan truk itu, sebanyak empat orang dilaporkan meninggal dunia, tiga lainnya kritis, dan empat lainnya mengalami luka ringan.

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“Mengheningkan cipta untuk memperingati tiga suporter PSS Sleman yang meninggal dunia dalam perjalanan ke Stadion GBT,” ujarnya.

Diketahui, Persebaya menjamu PSS Sleman dalam pekan kelima kompetisi BRI Super League, di Stadion GBT. Hasil sementara dalam pertandingan tersebut masih sama kuat 1-1.

Laga Persebaya melawan PSS Sleman di Stadion GBT Surabaya dibuka dengan mengheningkan cipta untuk empat suporter tewas saat kecelakaan di Tol Madiun
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TAGS   surabaya kecelakaan PSS Sleman tol madiun Stadion Gelora Bung Tomo

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