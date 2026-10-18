30 Ribu Bonek Bonita Diprediksi Padati GBT, Tavares Ingin Persebaya Makin Percaya Diri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekitar 30.000 suporter diperkirakan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, untuk mendukung Persebaya saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027, Minggu (18/10) sore.

Kehadiran Bonek dan Bonita diharapkan menjadi suntikan energi bagi skuad Bajul Ijo. Dukungan dari tribun dinilai dapat membantu pemain tampil lebih percaya diri saat menghadapi PSS Sleman yang datang dengan motivasi tinggi.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai dukungan suporter memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer pertandingan yang positif. Menurut dia, kehadiran Bonek dan Bonita bisa memberikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan.

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"Penting untuk mendukung karena mereka dapat membantu menciptakan suasana yang fantastis dan memberikan energi tambahan bagi pemain kami seperti yang sudah mereka lakukan," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Minggu (18/10).

Tavares juga menilai dukungan suporter dapat membuat pemain lebih nyaman ketika melakukan kesalahan atau mengambil risiko selama pertandingan.

"Akan sangat berbeda bagi pemain kami ketika mereka merasa bisa melakukan umpan buruk, mengambil risiko dalam situasi satu lawan satu dan kehilangan bola, tetapi merasa bahwa Bonek Bonita ada bersama mereka," ujar mantan pelatih PSM Makassar itu.

Menurut Tavares, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemain menjaga kepercayaan diri, termasuk ketika menghadapi situasi sulit di lapangan.

"Inilah yang saya harapkan dari mereka. Jika Bonek Bonita seperti ini, pemain akan lebih nyaman, dan saya percaya tim akan jauh lebih baik di lapangan," kata Tavares.