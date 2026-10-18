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Pieter Huistra Akui Pertahanan Persebaya Solid, PSS Sleman Siap Beri Perlawanan

Minggu, 18 Oktober 2026 – 16:40 WIB
Pieter Huistra Akui Pertahanan Persebaya Solid, PSS Sleman Siap Beri Perlawanan - JPNN.com Jatim
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengakui solidnya pertahanan Persebaya Surabaya menjelang duel pekan kelima BRI Super League di Stadion GBT. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengakui solidnya lini pertahanan Persebaya Surabaya menjelang duel pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10) sore.

Meski menghadapi tantangan berat di kandang lawan, pelatih asal Belanda itu memastikan PSS Sleman datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan pada pertandingan sebelumnya menjadi modal penting bagi Super Elang Jawa untuk menghadapi Bajul Ijo.

Huistra menilai Persebaya mengawali kompetisi dengan baik. Namun, kondisi tersebut tidak membuat dirinya dan para pemain PSS merasa tertekan.

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“Pertandingan tandang melawan Persebaya di Surabaya selalu menjadi laga yang sulit. Mereka memulai musim ini dengan sangat baik. Di sisi lain, kami juga meraih hasil bagus pekan lalu, dan kemenangan itu memberi kami suntikan kepercayaan diri yang besar. Kami harus siap dan akan bertarung habis-habisan di lapangan,” ujar Pieter Huistra dikutip dari laman ileague.id, Minggu (18/10).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Huistra ialah kekuatan pertahanan Persebaya. Tim asuhan Bernardo Tavares tersebut baru kebobolan dua gol dalam empat pertandingan awal musim ini.

Menurut Huistra, catatan tersebut menunjukkan kualitas organisasi pertahanan Persebaya yang tidak bisa diremehkan. Meski demikian, dia menegaskan PSS juga memiliki pemain-pemain berkualitas yang mampu memberikan perlawanan.

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“Apabila Anda melihat data, jelas sekali bahwa mereka memiliki pertahanan yang bagus serta dihuni oleh pemain-pemain yang kuat dan berkualitas. Namun, perlu diingat, kami pun memiliki jajaran pemain yang sama bagusnya,” katanya.

Huistra memperkirakan pertandingan kedua tim bakal berlangsung menarik, terutama dalam adu strategi. PSS akan berusaha memaksimalkan keunggulan yang dimiliki, sementara Persebaya diprediksi mengandalkan kekuatan mereka sendiri di hadapan pendukungnya.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengakui solidnya pertahanan Persebaya Surabaya menjelang duel pekan kelima BRI Super League di Stadion GBT.
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TAGS   pieter huistra PSS Sleman Persebaya vs PSS Sleman BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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