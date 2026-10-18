Miguel Pereira Punya Jawaban Santai soal Ambisi Hattrick Pemain PSS Sleman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemain asing Persebaya Surabaya Miguel Pereira menanggapi santai ambisi pemain PSS Sleman yang ingin mencetak hattrick pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

Alih-alih terpancing perang komentar menjelang pertandingan, pemain asal Portugal itu justru melontarkan candaan bahwa dirinya bisa saja mencetak empat gol. Namun, dia menegaskan hasil pertandingan tidak ditentukan oleh pernyataan sebelum laga, melainkan performa di lapangan.

"Saya harap mereka tidak mencetak gol. Saya bisa saja sesumbar bahwa saya akan mencetak empat gol, tetapi kenyataannya tidak akan seperti itu," kata Miguel dikutip dari laman ileague.id.

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Menurut dia, pernyataan ambisius menjelang pertandingan merupakan bagian dari dinamika sepak bola. Meski demikian, setiap pemain harus tetap rendah hati dan menghormati kekuatan lawan.

"Jadi, kita harus tetap rendah hati dan sadar bahwa kita akan menghadapi tim yang tangguh. Namun, seperti yang saya katakan, kita jalani pertandingan demi pertandingan," ujarnya.

Miguel menyadari pertandingan melawan PSS Sleman tidak akan berjalan mudah. Karena itu, dia berharap Persebaya mampu tampil maksimal dan mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

"Laga ini akan sangat sulit bagi Sleman pun laga ini akan terasa berat dan saya berharap kami bisa menang, serta dia tidak mencetak hattrick," imbuhnya.

Di sisi lain, Persebaya masih perlu meningkatkan efektivitas serangan saat menghadapi PSS Sleman. Kemenangan tipis pada pertandingan sebelumnya menjadi modal positif, tetapi tim berjuluk Green Force itu perlu memaksimalkan peluang untuk mengamankan hasil maksimal.