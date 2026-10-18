Pieter Huistra Ungkap Pandangan soal Persebaya Jelang Duel di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menilai pertandingan melawan Persebaya Surabaya bakal berlangsung kompetitif pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10).

Pieter menyebut Persebaya memiliki pertahanan yang solid dan pemain berkualitas. Namun, dia menegaskan PSS Sleman juga mempunyai kekuatan untuk memberikan perlawanan kepada tuan rumah.

"Persebaya memiliki pertahanan yang bagus dan pemain-pemain kuat. Kami juga memiliki pemain bagus, sehingga akan menjadi pertandingan yang menarik. Kami akan berusaha memainkan kekuatan kami, begitu juga Persebaya," kata Pieter dalam konferensi pers prapertandingan, Sabtu (17/10).

Pelatih asal Belanda itu mengakui laga tandang melawan Persebaya selalu menjadi tantangan tersendiri. Terlebih, tim berjuluk Green Force tersebut mengawali musim dengan hasil positif.

Meski demikian, PSS Sleman datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-0 pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi modal bagi Super Elang Jawa untuk menghadapi Persebaya yang berambisi mempertahankan tren positif di kompetisi musim ini.

Selain membahas persiapan tim, Pieter turut mengapresiasi hubungan baik antara suporter PSS Sleman dan Persebaya, yakni pendukung PSS dan Bonek.

Kedua kelompok suporter itu berencana menggelar aksi donasi bersama untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan di Kalimantan.