Aji Santoso Bidik Kemenangan Perdana De Red FC di Kandang saat Menjamu Barito Putera

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih De Red FC Aji Santoso membidik kemenangan saat menjamu Barito Putera pada pekan keenam Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10).

Aji berharap laga tersebut menjadi momentum bagi De Red FC untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan di kandang sendiri sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

"Kami sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan besok malam. Melawan Barito Putera, kami berharap bisa meraih poin penuh dan memecahkan catatan belum pernah menang," kata Aji dalam konferensi pers prapertandingan di Stadion Gelora 10 November, Sabtu (17/10).

Meski bermain di kandang, Aji menyadari Barito Putera bukan lawan yang mudah dikalahkan. Tim tamu datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Persiba Balikpapan pada pertandingan sebelumnya, Sabtu (10/10).

Menurut Aji, hasil positif tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan diri para pemain Barito Putera. Karena itu, De Red FC telah menyiapkan strategi untuk meredam kekuatan lawan.

Pelatih asal Malang itu menjelaskan, tim pelatih telah mempelajari permainan Barito Putera melalui rekaman video pertandingan. Namun, keberhasilan strategi tersebut tetap bergantung pada kemampuan pemain menjalankan instruksi selama pertandingan.

Aji juga mengakui De Red FC belum mampu memaksimalkan sejumlah peluang untuk meraih kemenangan di kandang. Dalam beberapa pertandingan, timnya sempat unggul sebelum akhirnya harus puas dengan hasil imbang atau menelan kekalahan.

Kendati demikian, dia menilai hasil evaluasi dan perbaikan permainan selama menjalani tur tandang ke Sumatera dapat menjadi modal untuk menghadapi Barito Putera.