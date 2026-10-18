Barito Putera Bidik Poin Penuh di Kandang De Red FC, Frans Sinatra Waspadai Tuan Rumah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Barito Putera membidik poin penuh saat menghadapi tuan rumah De Red FC pada pekan keenam Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10).

Pelatih caretaker Barito Putera Frans Sinatra memastikan timnya siap menghadapi pertandingan tersebut. Dia menyebut seluruh pemain dalam kondisi baik setelah tiba di Surabaya.

"Kami bersyukur sudah mendarat di Surabaya dan semua pemain dalam kondisi baik. Kami siap untuk menghadapi pertandingan besok malam dan meraih poin penuh," kata Frans dalam konferensi pers prapertandingan, Sabtu.

Barito Putera datang dengan modal positif setelah mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0 pada pertandingan sebelumnya.

Frans berharap kemenangan tersebut mampu menjaga kepercayaan diri para pemain. Namun, dia mengingatkan timnya untuk tetap fokus dan bekerja keras demi kembali meraih hasil maksimal.

Menurut Frans, De Red FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Meski tim tuan rumah belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir, dia menilai De Red FC memiliki kualitas yang patut diwaspadai.

Karena itu, Frans meminta para pemain Barito Putera mengandalkan kekompakan dan kerja sama tim untuk mengamankan poin di Surabaya.

"Kami tidak menganggap De Red FC sebagai tim yang lemah. Kami akan berusaha bekerja sama dan lebih keras lagi agar bisa mendapatkan poin kemenangan," ujarnya.