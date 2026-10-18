Bernardo Tavares Waspadai PSS Sleman, Persebaya Siapkan Adaptasi Cuaca Panas Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mewaspadai kepercayaan diri PSS Sleman menjelang duel pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10). Tim tamu datang dengan modal kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya.

Tavares mengatakan Persebaya telah menjalani persiapan dengan baik sepanjang pekan. Namun, dia mengingatkan para pemain agar tidak meremehkan PSS yang memiliki pemain berkualitas dan pelatih berpengalaman.

“Kami melakukan persiapan yang baik minggu ini. Sleman datang dengan modal kemenangan yang bagus di kandang, 3-0 melawan PSM Makassar sehingga mereka membawa kepercayaan diri tinggi untuk laga besok,” kata Tavares dalam konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT, Sabtu (17/10).

Menurut pelatih asal Portugal itu, Persebaya harus bekerja keras untuk mengatasi tantangan dari Super Elja. Catatan pertemuan sebelumnya tidak akan banyak berarti jika para pemain gagal menunjukkan kualitas permainan di lapangan.

Dia juga menilai PSS memiliki komposisi pemain lokal dan asing yang bagus. Karena itu, Persebaya harus menjaga fokus dan disiplin sepanjang pertandingan demi mengamankan tiga poin di kandang.

Tavares turut berharap dukungan Bonek dan Bonita dapat memberikan energi tambahan bagi Green Force. Kehadiran suporter dinilai penting untuk menjaga motivasi pemain, terutama ketika menghadapi situasi sulit selama pertandingan.

“Kami berharap Bonek dan Bonita datang untuk membantu, mendorong, dan mendukung para pemain kami, seperti yang selalu mereka lakukan dengan sangat baik,” ujarnya.

Selain mewaspadai kekuatan lawan, Persebaya juga menyiapkan strategi untuk menghadapi cuaca panas Surabaya. Tavares mengatakan timnya menjalani sesi latihan lebih awal selama sepekan terakhir untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut.