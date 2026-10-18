Persebaya Menang di Lampung, Diogo Ramalho Tak Ingin Rekan Setim Terlena

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang Persebaya Surabaya Diogo Ramalho mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena setelah meraih kemenangan atas Isenmulang Kalteng FC. Dia meminta Green Force segera mengalihkan fokus ke pertandingan melawan PSS Sleman demi menjaga momentum positif di BRI Super League 2026/2027.

Persebaya dijadwalkan menjamu PSS di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10). Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Bajol Ijo untuk kembali meraih tiga poin setelah mencatatkan kemenangan tandang perdana musim ini.

Sebelumnya, Persebaya menundukkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10). Gol tunggal Alex Martins melalui titik penalti pada masa injury time babak pertama memastikan tim asal Surabaya itu membawa pulang tiga poin.

Meski kemenangan tersebut menjadi suntikan motivasi, Ramalho menilai Persebaya masih memiliki banyak hal yang perlu dibenahi. Menurut dia, tim harus terus berkembang agar mampu menunjukkan performa lebih baik pada pertandingan berikutnya.

“Setelah meraih kemenangan (lawan Isenmulang), fokus utama kami adalah terus berkembang dan tampil lebih baik dari pertandingan sebelumnya,” kata Ramalho dikutip dari laman ileague.id, Minggu (18/10).

Pemain asal Portugal berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa hasil positif tidak boleh membuat tim kehilangan konsentrasi. Konsistensi dan kerja keras tetap dibutuhkan untuk mencapai target Persebaya sepanjang musim.

“Kami tidak boleh terlalu larut dalam kemenangan karena masih banyak hal yang ingin kami capai,” ujarnya.

Kini, perhatian Green Force tertuju pada PSS Sleman yang akan menjadi lawan pada pekan kelima Super League 2026/2027. Bermain di hadapan Bonek dan Bonita di GBT diharapkan menjadi keuntungan bagi Persebaya untuk kembali mengamankan hasil maksimal.