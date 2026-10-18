Persebaya Bidik Tiga Poin di GBT, Miguel Pereira Ungkap Persiapan Tim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Winger Persebaya Surabaya Miguel Pereira optimistis timnya mampu meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10). Persiapan yang berjalan positif menjadi modal Green Force untuk memburu tiga poin di kandang.

Persebaya akan menghadapi PSS yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang telak 3-0 atas PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya. Meski demikian, Miguel menilai Persebaya juga memiliki modal positif setelah mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 di Lampung, Jumat (9/10).

Pemain asal Portugal itu mengatakan persiapan Persebaya selama sepekan berjalan dengan baik. Para pemain bekerja keras untuk menjaga kondisi fisik sekaligus mematangkan permainan sebelum menghadapi Super Elja.

“Kami menjalani pekan persiapan yang sangat baik. Kami bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini,” kata Miguel dalam konferensi pers, Sabtu (17/10).

Pemain berusia 31 tahun tersebut menyadari PSS bukan lawan yang mudah. Kemenangan besar atas PSM menjadi bukti bahwa tim tamu memiliki kualitas dan kepercayaan diri yang patut diwaspadai.

Karena itu, Miguel menilai Persebaya harus menjaga fokus dan disiplin sepanjang pertandingan. Menurut dia, hasil positif pada laga sebelumnya juga menjadi dorongan bagi Green Force untuk kembali tampil maksimal.

“Kami tahu PSS merupakan tim yang bagus dan memiliki kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 3-0 atas PSM Makassar. Namun, kami juga memiliki kepercayaan diri setelah mendapatkan hasil positif pada pertandingan sebelumnya,” ujarnya.

Miguel menegaskan, kepercayaan diri perlu dibarengi kerja keras di lapangan. Persiapan selama latihan harus diterjemahkan menjadi permainan yang solid, dengan setiap pemain menjalankan instruksi pelatih, menjaga kerja sama, dan memanfaatkan peluang yang tersedia.