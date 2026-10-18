JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya vs PSS Sleman: Bernardo Tavares Ingatkan Pemain agar Tak Terlena Rekor Kandang

Persebaya vs PSS Sleman: Bernardo Tavares Ingatkan Pemain agar Tak Terlena Rekor Kandang

Minggu, 18 Oktober 2026 – 08:43 WIB
Persebaya vs PSS Sleman: Bernardo Tavares Ingatkan Pemain agar Tak Terlena Rekor Kandang - JPNN.com Jatim
Coach Tavares saat memimpin sesi latihan Persebaya jelang menghadapi PSS Sleman di Lapangan C Gelora Bung Tomo. Foto: Persebaya.id

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tetap membidik tiga poin saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10). Kemenangan telak 3-0 yang diraih PSS atas PSM Makassar menjadi salah satu hal yang diwaspadai Green Force.

PSS datang ke Surabaya dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan PSM pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan perdana Super Elja di kompetisi musim ini.

Tavares menyadari lawannya memiliki motivasi besar untuk melanjutkan tren positif. Namun, Persebaya juga bertekad meraih kemenangan, terlebih pertandingan berlangsung di hadapan pendukung sendiri, Bonek dan Bonita.

Baca Juga:

“PSS Sleman datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 3-0 atas PSM Makassar di kandang sendiri. Mereka tentu ingin menang, begitu juga dengan kami. Saya berharap pertandingan besok berjalan menarik dan Bonek-Bonita datang untuk memberikan dukungan kepada para pemain. Harapan kami, tiga poin bisa tetap diraih di kandang,” ujar Tavares dalam konferensi pers, Sabtu (17/10).

Persebaya memiliki catatan positif saat menjamu PSS di GBT. Green Force disebut tidak pernah kalah dalam pertemuan kandang melawan Super Elja sejak 2022.

Meski demikian, pelatih asal Portugal itu tidak ingin para pemainnya terlena dengan rekor tersebut. Menurut Tavares, catatan pertemuan sebelumnya tidak menjamin hasil pertandingan berikutnya.

Baca Juga:

“Memang, kalau melihat catatan pertemuan terakhir di kandang, kami memiliki hasil yang cukup baik. Akan tetapi, sejarah tidak akan membantu kami memenangkan pertandingan besok. Kami harus membuktikannya di lapangan,” tegas pelatih berusia 46 tahun tersebut.

Selain menghadapi lawan yang sedang percaya diri, Persebaya juga dihadapkan pada persoalan kondisi pemain. Matheus Lagoa, Alfan Suaib, dan Francisco Rivera masih menjalani pemulihan sehingga kesiapan mereka menjadi perhatian tim pelatih menjelang pertandingan.

Bernardo Tavares membidik tiga poin saat Persebaya menjamu PSS Sleman di GBT. Kemenangan 3-0 atas PSM membuat tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya PSS Sleman Persebaya vs PSS Sleman Bernardo Tavares BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU