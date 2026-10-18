Persebaya vs PSS Sleman: Bernardo Tavares Ingatkan Pemain agar Tak Terlena Rekor Kandang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tetap membidik tiga poin saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10). Kemenangan telak 3-0 yang diraih PSS atas PSM Makassar menjadi salah satu hal yang diwaspadai Green Force.

PSS datang ke Surabaya dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan PSM pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan perdana Super Elja di kompetisi musim ini.

Tavares menyadari lawannya memiliki motivasi besar untuk melanjutkan tren positif. Namun, Persebaya juga bertekad meraih kemenangan, terlebih pertandingan berlangsung di hadapan pendukung sendiri, Bonek dan Bonita.

“PSS Sleman datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 3-0 atas PSM Makassar di kandang sendiri. Mereka tentu ingin menang, begitu juga dengan kami. Saya berharap pertandingan besok berjalan menarik dan Bonek-Bonita datang untuk memberikan dukungan kepada para pemain. Harapan kami, tiga poin bisa tetap diraih di kandang,” ujar Tavares dalam konferensi pers, Sabtu (17/10).

Persebaya memiliki catatan positif saat menjamu PSS di GBT. Green Force disebut tidak pernah kalah dalam pertemuan kandang melawan Super Elja sejak 2022.

Meski demikian, pelatih asal Portugal itu tidak ingin para pemainnya terlena dengan rekor tersebut. Menurut Tavares, catatan pertemuan sebelumnya tidak menjamin hasil pertandingan berikutnya.

“Memang, kalau melihat catatan pertemuan terakhir di kandang, kami memiliki hasil yang cukup baik. Akan tetapi, sejarah tidak akan membantu kami memenangkan pertandingan besok. Kami harus membuktikannya di lapangan,” tegas pelatih berusia 46 tahun tersebut.

Selain menghadapi lawan yang sedang percaya diri, Persebaya juga dihadapkan pada persoalan kondisi pemain. Matheus Lagoa, Alfan Suaib, dan Francisco Rivera masih menjalani pemulihan sehingga kesiapan mereka menjadi perhatian tim pelatih menjelang pertandingan.