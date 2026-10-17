PSS Sleman Pede Tantang Persebaya, Pieter Huistra Antisipasi Cuaca Panas Surabaya

jatim.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman membawa modal positif saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/27. Super Elang Jawa bertekad menjaga momentum kemenangan atas PSM Makassar saat bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10) sore.

Kemenangan pada pekan sebelumnya menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad besutan Pieter Huistra. Selain modal hasil positif, PSS juga telah mematangkan persiapan teknis dan taktik untuk menghadapi tantangan di kandang lawan.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan timnya berupaya memaksimalkan waktu persiapan demi meraih hasil positif. Meski menyadari pertandingan tandang tidak akan mudah, dia menilai peluang tetap terbuka selama para pemain mampu menjalankan rencana permainan dengan baik.

“Dalam sepak bola segala kemungkinan dapat terjadi, kami bisa menang, sangat mungkin kami bisa meraih hasil imbang. Itulah yang kami yakini di setiap pertandingan. Hal ini pun berlaku bagi kami saat melawan tim lain, kami berusaha untuk menang,” kata Huistra dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (17/10).

PSS juga menyiapkan komposisi pemain untuk menghadapi Persebaya. Huistra menyebut timnya membawa 22 hingga 23 pemain dalam setiap pertandingan, sehingga ada sejumlah pemain dan staf yang harus tetap berada di Sleman.

“Kami membawa skuat penuh, kami bisa membawa 23 pemain, jadi kami selalu memilih 22 atau 23 pemain. Tentu saja, kami memiliki lebih banyak pemain, jadi kami harus meninggalkan beberapa pemain di sini juga, begitu pula beberapa staf,” ujarnya.

Selain mematangkan aspek permainan, PSS turut mengantisipasi kondisi cuaca di Surabaya. Pertandingan yang berlangsung pada sore hari berpotensi menghadirkan suhu lebih panas dibandingkan Yogyakarta. Situasi tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan tim pelatih untuk menjaga kebugaran pemain sepanjang laga.

Huistra menjelaskan program latihan telah disesuaikan agar pemain terbiasa beraktivitas pada waktu pertandingan. PSS juga rutin menggelar latihan pada pukul 15.00 WIB sebagai bagian dari upaya adaptasi tersebut.