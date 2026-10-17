Lulinha Kembali dari Cedera, Langsung Sumbang Dua Assist untuk Madura United

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Kapten Madura United FC Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha tampil impresif saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam.

Pemain asal Brasil itu langsung menyumbangkan dua assist untuk gol Danilo Santacruz dan Joao Albertine Pereira alias Balotelli.

Assist pertama diberikan melalui umpan silang yang diselesaikan Santacruz dengan sundulan. Sementara itu, kontribusi keduanya hadir lewat umpan akrobatik menggunakan teknik bicycle kick yang berujung gol Balotelli.

Bagi Lulinha, dua assist tersebut menjadi modal positif setelah kembali bermain usai mengalami cedera. Pemain berusia 36 tahun itu menilai kontribusinya dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri sekaligus menjadi motivasi untuk terus berkembang bersama Madura United.

“Tentu senang dan bagus bagi saya, tapi saya selalu berpikir bagaimana Madura United, bagaimana tim, bukan semata hanya saya,” tutur Lulinha selepas pertandingan.

Lulinha baru mencatatkan tiga penampilan di BRI Super League 2026/2027. Laga melawan Bhayangkara menjadi kesempatan pertamanya tampil sebagai starter pada musim ini.

Dalam dua penampilan sebelumnya, dia turun sebagai pemain pengganti saat Madura United menghadapi Persijap Jepara dan PSS Sleman.

Setelah itu, Lulinha harus menepi akibat cedera dan absen dalam dua pertandingan, yakni saat Madura United kembali menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan serta ketika bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya.