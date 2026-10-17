Persebaya Kena Denda Rp100 Juta, Ini Respons Bernardo Tavares

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memilih tidak banyak berkomentar mengenai sanksi denda Rp100 juta yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI kepada timnya.

Sanksi tersebut diberikan menyusul keterlambatan Persebaya memasuki lapangan pada babak kedua saat menjamu Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, 19 September 2026.

Dalam pertandingan pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 itu, Persebaya dan Garudayaksa FC sama-sama dijatuhi denda Rp100 juta karena dinilai melanggar ketentuan waktu memasuki lapangan.

Berdasarkan hasil sidang Komdis PSSI yang dikutip dari laman resmi PSSI, keterlambatan kedua tim menyebabkan pertandingan babak kedua mundur selama 210 detik.

“Terlambat memasuki lapangan pada babak kedua sehingga membuat pertandingan babak kedua mundur selama 210 detik. Keputusan; denda Rp100 juta,” demikian bunyi keterangan Komdis PSSI.

Merespons keputusan tersebut, Tavares menegaskan bahwa Persebaya berupaya mematuhi aturan dan menjunjung tinggi prinsip fair play. Namun, pelatih asal Portugal itu memilih tidak memperpanjang pembahasan mengenai sanksi tersebut.

“Kami adalah tim yang ingin menghormati aturan serta menjunjung tinggi fair play, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jadi, saya lebih memilih untuk tidak membahas hal ini,” ujar Tavares.

Dia menyampaikan berdasarkan pengamatannya, Persebaya tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk kembali memasuki lapangan setelah jeda babak pertama.