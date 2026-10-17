Garudayaksa FC Buru Kemenangan Perdana, Joksic Waspadai Bola Mati Arema FC

jatim.jpnn.com, BOGOR - Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic tetap optimistis timnya mampu bangkit saat menghadapi Arema FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Dia menegaskan kepercayaan diri para pemain tetap terjaga meski tim promosi tersebut belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan awal.

Garudayaksa FC dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10) sore. Laga ini menjadi kesempatan bagi tim berjuluk Garuda Warriors tersebut untuk mengakhiri catatan negatif sekaligus meraih kemenangan perdana di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Joksic mengakui perjalanan Garudayaksa FC pada awal musim tidak mudah. Dalam empat pertandingan pertama, timnya harus menjalani tiga laga tandang dan hanya sekali tampil di kandang sendiri.

Selain jadwal yang padat, pelatih asal Serbia itu menyebut Garudayaksa FC belum bisa tampil dengan kekuatan penuh dalam sejumlah pertandingan. Pada laga terakhir, mereka memang sudah menurunkan skuad lengkap, tetapi harus menerima kekalahan setelah gagal memaksimalkan sejumlah peluang.

“Kepercayaan diri pemain masih dalam kondisi bagus dan harus terus dibangun. Saya percaya kepada mereka. Mereka harus saling percaya satu sama lain dan percaya kepada tim,” ujar Joksic dalam konferensi pers, Jumat (16/10).

Dia menegaskan, komunikasi dan kebersamaan menjadi bagian penting dari upaya membangun kembali kepercayaan diri tim. Joksic berharap masa sulit yang dialami Garudayaksa FC segera berakhir.

“Kami membangun tim ini dalam empat pertandingan terakhir tanpa skuad yang lengkap. Pada laga terakhir, kami tampil dengan skuad penuh, tetapi harus kalah setelah membuang banyak peluang. Namun, kami berbicara setiap hari. Kami bersama-sama sebagai sebuah keluarga dan percaya hari-hari buruk itu sudah di belakang kami. Ke depan, kami akan mulai menang,” katanya.

Meski bertekad meraih tiga poin, Joksic tetap mewaspadai kekuatan Arema FC. Dia secara khusus menyoroti kemampuan tim berjuluk Singo Edan tersebut dalam memanfaatkan situasi bola mati, termasuk sepak pojok dan skema operan pendek.