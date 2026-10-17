Dzaky Asraf Berambisi Kembali ke Timnas Indonesia, Ini Target Awalnya Bersama Persik

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi motivasi tersendiri bagi Muhammad Dzaky Asraf. Winger Persik Kediri itu berambisi kembali mengenakan jersey berlambang Garuda dan membela Indonesia di ajang internasional.

Dzaky mengaku bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia. Prestasi tersebut semakin memotivasinya untuk meningkatkan kualitas permainan agar berpeluang kembali mendapat panggilan membela Merah Putih.

“Sebagai pemain, kami ikut bangga Timnas Indonesia jadi juara FIFA ASEAN Cup kemarin. Bagi saya pribadi, prestasi ini jadi motivasi agar nantinya saya bisa membela Timnas Indonesia di event internasional,” kata Dzaky dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (17/10).

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Pemain berusia 23 tahun itu bukan sosok baru di lingkungan tim nasional. Dzaky pernah memperkuat Timnas Indonesia kelompok usia U-20 dan U-23. Pengalaman tersebut membuat keinginannya untuk kembali membela Garuda tetap terjaga.

“Saya pernah merasakan betapa bangganya menjadi pemain Timnas Indonesia. Cita-cita ini masih saya miliki, yaitu bisa bermain di Timnas Indonesia lagi,” ungkap pemain kelahiran Polewali Mandar tersebut.

Untuk mewujudkan ambisi itu, Dzaky menyadari dirinya harus terus bekerja keras dan menunjukkan performa terbaik bersama Persik Kediri. Langkah awal yang ingin dicapainya adalah memperoleh menit bermain sebanyak mungkin di kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Menurut dia, kesempatan tampil secara reguler akan membantunya mengembangkan kemampuan sekaligus membuka peluang untuk menarik perhatian pelatih tim nasional.