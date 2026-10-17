PSS Sleman Pede Hadapi Persebaya, Pieter Huistra Tekankan Disiplin Taktik

jatim.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman membawa modal kepercayaan diri tinggi menjelang laga tandang kontra Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas PSM Makassar pada pekan keempat menjadi suntikan moral bagi skuad berjuluk Super Elang Jawa tersebut.

PSS dijadwalkan menghadapi Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10) sore. Meski berstatus tim tamu, PSS bertekad mempertahankan momentum positif dan membawa pulang hasil maksimal.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengatakan, persiapan tim berjalan baik. Selain menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan, tim pelatih juga mengevaluasi permainan PSS sendiri untuk mengetahui aspek yang perlu diperbaiki.

“Persiapan sejauh ini berjalan baik. Tentu saja kami menganalisis lawan. Pertama, kami menganalisis diri kami sendiri, permainan kami sendiri, dan mencari hal-hal positif serta hal-hal yang perlu ditingkatkan. Itulah rutinitas kami. Setelah itu, tentu saja kami melihat kekuatan dan kelemahan lawan,” ujar Huistra dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (17/10).

Menghadapi Persebaya menjadi tantangan tersendiri bagi PSS. Selain bermain di kandang lawan, tim berjuluk Bajul Ijo itu juga belum terkalahkan hingga pekan keempat kompetisi.

Huistra menilai Persebaya memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Tim asuhan Bernardo Tavares tersebut dinilainya memiliki kekuatan fisik dan didukung pelatih yang berkualitas.

“Ya, tentu saja. Mereka belum terkalahkan sejauh ini. Jadi, mereka memiliki tim yang bagus, tim yang kuat, tim yang mengandalkan fisik, dan mereka memiliki pelatih yang bagus, Tavares. Jadi, ini adalah tantangan yang bagus bagi kami. Ini laga tandang dan kami memiliki kepercayaan diri yang baik sekarang. Kami ingin membawa kepercayaan diri itu juga ke Surabaya dan Kediri,” katanya.

Untuk menghadapi tekanan bermain di kandang lawan, Huistra menekankan pentingnya menjaga disiplin taktik dan kepercayaan diri. Para pemain diminta tetap berpegang pada karakter permainan tim tanpa terpengaruh atmosfer stadion.