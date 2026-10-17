Madura United Vs Bhayangkara FC Berakhir 3-3, Gol Menit 90+2 Gagalkan Kemenangan Tuan Rumah

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 3-3 pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Jumat (16/10) malam.

Bhayangkara FC mencetak tiga gol melalui Jefferson Brenes pada menit ke-26, Matias Ocampo menit ke-71, dan Sani Rizki Fauzi pada menit 90+2.

Sementara itu, tiga gol Madura United diborong Danilo Santacruz yang mencetak gol pada menit ke-51 dan ke-90, serta Balotelli pada menit ke-78.

Sejak awal pertandingan, Bhayangkara FC berusaha menekan pertahanan tuan rumah melalui sejumlah serangan. Madura United yang berjuluk Laskar Sape Kerrab mampu mengimbangi permainan lawan dan sesekali melancarkan serangan balik.

Hingga 15 menit pertama, kedua tim belum mampu mencetak gol. Namun, Bhayangkara FC akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-26.

Jefferson Brenes melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal dihentikan kiper Madura United, Angga Saputro. Gol tersebut membawa Bhayangkara FC unggul 1-0.

Madura United berusaha membalas dengan meningkatkan intensitas serangan. Namun, hingga babak pertama berakhir, tuan rumah belum mampu menyamakan kedudukan.

Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih agresif dan berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-51. Danilo Santacruz sukses memaksimalkan umpan Paulo Dali Da Costa untuk mengubah skor menjadi 1-1.