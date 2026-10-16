Bhayangkara FC Kerap Imbang, TM Ichsan Tegaskan Timnya Harus Menang

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Bhayangkara Presisi Lampung FC membidik kemenangan saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Tim berjuluk The Guardian of Saburai itu ingin mengakhiri catatan hasil imbang dan mengamankan tiga poin di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam.

Bhayangkara FC datang dengan modal belum terkalahkan dalam empat pertandingan awal musim ini. Namun, tim asuhan Oscar Bruzon baru mengoleksi satu kemenangan, sedangkan tiga laga lainnya berakhir imbang.

Pada pertandingan terakhir, Bhayangkara FC harus berbagi poin setelah bermain 2-2 melawan Arema FC. Hasil tersebut membuat mereka kembali gagal mengamankan kemenangan meski mampu mencetak gol.

Gelandang Bhayangkara FC Teuku Muhammad Ichsan mengatakan seluruh pemain telah menjalani persiapan matang untuk menghadapi Madura United. Dia menyebut pelatih Oscar Bruzon menekankan pentingnya mengubah penampilan positif menjadi kemenangan.

"Kami sudah mempersiapkan dengan sangat matang. Coach Oscar sudah menekankan kami untuk tidak hanya cukup bermain bagus saja, tetapi kami butuh diakhiri dengan kemenangan," kata TM Ichsan dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Ichsan mengakui Bhayangkara FC beberapa kali mampu menunjukkan permainan yang baik, tetapi belum mendapatkan hasil maksimal. Karena itu, pertandingan melawan Madura United menjadi kesempatan untuk memperbaiki catatan tersebut.

"Beberapa pertandingan seperti Coach Oscar bilang, kami bermain sangat bagus, tetapi sayangnya belum menang dan kami datang ke sini untuk menyempurnakan itu, bermain bagus dan kita mendapatkan kemenangan, tiga poin," ujarnya.

Bhayangkara FC kini dituntut tampil lebih efektif saat menghadapi Madura United. Selain menjaga konsistensi permainan, penyelesaian peluang akan menjadi faktor penting bagi The Guardian of Saburai untuk mewujudkan target kemenangan di Pamekasan. (mcr12/jpnn)