Taufik Hidayat Punya Misi Khusus, Madura United Incar Kekalahan Perdana Bhayangkara FC

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Fullback Madura United FC Taufik Hidayat membidik kemenangan saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Dia ingin membantu Laskar Sape Kerrab bangkit sekaligus memberikan kekalahan perdana bagi tim tamu.

Pertandingan Madura United melawan Bhayangkara FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam.

Taufik mengatakan, seluruh pemain Madura United telah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan tersebut. Dia berharap kesiapan tim dapat berbuah tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

“Latihan terakhir tadi pagi, semua pemain dalam keadaan baik dan siap untuk pertandingan besok. Kami juga sudah sepakat, pertandingan besok tiga poin untuk Madura,” kata Taufik dikutip dari laman ileague.id, Jumat (16/10).

Bhayangkara FC menjadi tantangan tersendiri bagi tuan rumah. Dalam empat pertandingan awal BRI Super League musim ini, tim berjuluk The Guardian of Saburai tersebut mengoleksi enam poin dari satu kemenangan dan tiga hasil imbang.

Bhayangkara FC meraih kemenangan saat menjamu Isenmulang Kalteng FC dengan skor 2-0 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (19/9).

Sementara itu, tiga pertandingan lainnya berakhir imbang. Bhayangkara FC bermain 1-1 melawan Persebaya Surabaya, kemudian seri 2-2 saat menghadapi Dewa United FC dan Arema FC.

Catatan tersebut membuat Bhayangkara FC belum terkalahkan menjelang lawatan ke Pamekasan.