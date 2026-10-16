Dimitar Mitkov Absen, Oscar Bruzon Justru Waspadai Penyerang Madura United Ini

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Bhayangkara Presisi Lampung FC tidak ingin lengah saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon menilai Laskar Sape Kerrab tetap berbahaya meski harus kehilangan penyerang andalannya, Dimitar Mitkov.

Pertandingan Madura United melawan Bhayangkara FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam.

Madura United dipastikan tidak diperkuat Mitkov yang harus absen akibat kartu merah langsung saat menghadapi Persik Kediri pada pekan keempat, Jumat (9/10). Dalam pertandingan tersebut, Laskar Sape Kerrab kalah dengan skor 0-2.

Absennya penyerang asal Bulgaria itu menjadi perhatian karena dia telah mengoleksi empat gol dan memimpin daftar pencetak gol sementara bersama Denilson Junior dari Dewa United.

Meski demikian, Oscar Bruzon tidak menganggap absennya Mitkov akan membuat kekuatan Madura United menurun secara signifikan. Pelatih asal Spanyol tersebut meyakini tim tuan rumah telah menyiapkan alternatif untuk mengisi posisi yang ditinggalkan sang penyerang.

"Saya adalah seorang profesional yang selalu percaya bahwa setiap masalah harus dicarikan solusinya, dan saya yakin Madura United akan memiliki solusi yang baik untuk menutupi absennya penyerang tersebut," ujar Oscar dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Oscar juga menyoroti potensi ancaman dari penyerang alternatif Madura United, Joao Pereira Albertine alias Balotelli. Menurut dia, pemain tersebut memiliki energi dan mobilitas yang perlu diantisipasi oleh barisan pertahanan Bhayangkara FC.

Karena itu, Oscar meminta anak asuhnya melakukan penyesuaian taktik agar mampu meredam permainan tuan rumah. Dia menegaskan, Madura United tetap memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan meski kehilangan salah satu pemain pentingnya.