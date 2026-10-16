Kemenangan Jadi Modal Madura United, Jose Gomes Soroti Penguasaan Bola

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC bertekad melanjutkan tren kemenangan kandang saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10) malam.

Laskar Sape Kerrab memiliki modal positif setelah memenangi dua laga kandang pada awal musim ini. Madura United mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 pada Minggu (6/9), kemudian menundukkan PSIM Yogyakarta 2-1 pada Jumat (18/9).

Dari dua pertandingan tersebut, Madura United mencetak empat gol dan hanya kebobolan sekali. Catatan itu menjadi bekal untuk menghadapi Bhayangkara FC yang datang dengan ambisi melanjutkan hasil positif.

Pelatih Madura United Jose Gomes menyebut timnya telah menjalani persiapan dengan baik. Dia juga melihat para pemain memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pertandingan tersebut.

“Kami telah melakukan persiapan dengan baik. Tidak ada yang kami ubah dari rutinitas seperti biasanya. Tim merasa percaya diri dan yang terpenting, kami kembali bermain di kandang sendiri,” kata Jose dalam konferensi pers menjelang laga, Kamis (15/10).

Pelatih asal Portugal itu meminta Hugo Gomes dan rekan-rekannya menjaga konsentrasi, terutama dalam penguasaan bola. Menurut dia, Madura United perlu mengendalikan permainan sekaligus memaksimalkan setiap kesempatan saat merebut bola dari lawan.

“Para pemain sangat memahami hal ini, kami perlu menjaga penguasaan bola, tidak membiarkan bola direbut lawan. Setiap kali kami berhasil merebut kembali bola, memanfaatkannya sebaik mungkin. Kami juga harus mencegah mereka melakukan transisi,” ujarnya.

Jose menekankan pentingnya mengantisipasi transisi permainan Bhayangkara FC agar lawan tidak mudah membangun serangan setelah merebut bola.