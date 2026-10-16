Oscar Bruzon Waspadai Madura United, Absennya Dimitar Mitkov Tak Jadi Jaminan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Bhayangkara Presisi Lampung FC berupaya melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertanding di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (16/10), pukul 19.00 WIB.

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon mengakui Madura United bukan lawan yang mudah. Terlebih, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu berhasil meraih tiga kemenangan beruntun di kompetisi musim ini.

"Kami menyadari berhadapan dengan tim yang kuat. Di tiga awal yang memenangkan tiga game berturut-turut," kata Oscar dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis (15/10).

Meski menghadapi lawan tangguh, Oscar menegaskan Bhayangkara FC tetap membidik hasil positif. Tim berjuluk The Guardian of Saburai itu ingin menjaga momentum dari empat pertandingan awal.

Menurut dia, tim pelatih telah menganalisis kelebihan dan kekurangan Bhayangkara FC sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi Madura United.

"Kami akan mencoba untuk meneruskan hasil empat laga awal. Kami sudah melakukan analisa apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kami," ujarnya.

Oscar juga menilai absennya penyerang Madura United, Dimitar Mitkov, tidak serta-merta membuat kekuatan tuan rumah berkurang. Dia meyakini Madura United memiliki pemain lain yang mampu memberikan kontribusi di lapangan.

"Saya yakin Madura United telah memiliki solusi, dengan hadirnya pemain bagus bisa memberikan perbedaan. Kami juga akan mewaspadai hal tersebut," katanya.