Leonard Tupamahu Ingatkan Deltras FC Jangan Lengah Jelang Hadapi Persis Solo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu meminta para pemainnya tetap fokus dan tidak cepat berpuas diri menjelang menghadapi Persis Solo pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027. Dia ingin tim berjuluk The Lobster itu menjaga tren positif saat tampil di hadapan pendukung sendiri.

Leonard menilai Persis Solo tetap memiliki kualitas pemain yang mumpuni meskipun belum mendapatkan hasil maksimal dalam sejumlah pertandingan terakhir. Karena itu, Deltras harus meningkatkan fokus dan kewaspadaan agar mampu meraih hasil terbaik.

“Kami tidak boleh santai dan merasa puas dengan hasil yang sudah diraih karena Persis Solo memiliki pemain-pemain berkualitas yang harus kami waspadai,” kata Leonard dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Kamis (15/10).

Leonard mengaku telah menganalisis permainan Persis Solo dengan mengamati sejumlah pertandingan tim tersebut. Dia juga mencermati kualitas pemain yang memiliki pengalaman berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Menurut dia, nama besar dan kualitas individu pemain Persis membuat Deltras tidak boleh menganggap remeh lawan, meskipun bermain di kandang sendiri.

Selain mematangkan taktik, Deltras juga berpotensi menyesuaikan komposisi pemain. Sejumlah pemain masih menjalani pemulihan kondisi setelah pertandingan sebelumnya.

Leonard menegaskan penyesuaian tersebut bukan bagian dari rotasi yang direncanakan secara khusus, melainkan mempertimbangkan kondisi kebugaran pemain. Dia tetap percaya kepada seluruh anggota skuad yang siap diturunkan.

Dukungan suporter yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal dan mempertahankan hasil positif.