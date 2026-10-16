Persebaya Waspadai Kedalaman Skuad PSS Sleman, Bernardo Tavares Siapkan Antisipasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya tidak ingin terlena dengan modal kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/27. Pelatih Bernardo Tavares justru mewaspadai kedalaman skuad dan fleksibilitas permainan lawan yang akan dihadapi di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

PSS datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-0 pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi Tavares dalam mempersiapkan strategi menghadapi tim berjuluk Super Elang Jawa itu.

Pelatih asal Portugal tersebut menilai PSS memiliki banyak pilihan pemain yang memungkinkan mereka mengubah pendekatan permainan. Hal itu terlihat dari sejumlah perubahan komposisi pemain yang dilakukan dalam empat pertandingan terakhir.

"Mereka bermain dengan baik. Apa yang kita lihat dari empat pertandingan terakhir mereka yang kita saksikan, mereka banyak melakukan perubahan di lini tengah, terkadang di lini pertahanan, serta di lini penyerangan," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Jumat (16/10).

Menurut dia, kedalaman skuad tersebut membuat PSS bisa menyesuaikan karakter permainan berdasarkan kebutuhan pertandingan. Karena itu, Persebaya tidak cukup hanya mengantisipasi satu pola permainan lawan.

Tavares juga menyoroti keberadaan sejumlah pemain yang memiliki postur tinggi serta pemain yang mampu mengisi beberapa posisi di lini depan. Situasi tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi tim pelatih Bajul Ijo.

"Mereka juga memiliki Gustavo Tocantins, serta pemain Jepang, Hiromu Tanaka yang mencetak dua gol di pertandingan terakhir," imbuhnya.

Selain lini serang, Tavares turut mencermati kombinasi pemain lokal dan asing di lini tengah serta pengalaman para pemain PSS di sektor pertahanan. Nama Riko Simanjuntak juga masuk dalam pengamatannya karena rekam jejaknya di kompetisi sepak bola Indonesia.