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Persik Kediri Beri Sinyal Bawa Sergio Castel Hadapi Persib Bandung

Jumat, 16 Oktober 2026 – 11:36 WIB
Persik Kediri Beri Sinyal Bawa Sergio Castel Hadapi Persib Bandung - JPNN.com Jatim
Sergio Castel berpeluang memperkuat Persik Kediri saat menghadapi Persib Bandung. Marcos Reina menyebut kondisi penyerang Spanyol itu terus membaik. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri berpeluang membawa Sergio Castel saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kelima BRI Super League 2026/27. Pelatih Persik, Marcos Reina, memberi sinyal positif terkait kemungkinan tampilnya penyerang asal Spanyol tersebut.

Persik dijadwalkan menghadapi Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10). Kehadiran Sergio Castel diharapkan bisa menambah daya dobrak lini depan Macan Putih dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit.

Marcos Reina menilai Sergio Castel memiliki kualitas untuk memberikan kontribusi positif bagi Persik. Namun, keputusan membawanya ke pertandingan melawan Persib masih akan melihat perkembangan persiapan sang pemain.

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"Kita tahu Sergio Castel adalah pemain yang bagus. Dia akan menghadirkan banyak kontribusi positif untuk Persik Kediri. Kita akan lihat persiapan dia untuk pertandingan Persib dan partai lainnya musim ini," kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Jumat (16/10).

Sergio Castel juga memiliki pengalaman menghadapi Persib. Musim lalu, pemain tersebut sempat memperkuat Maung Bandung meski baru bergabung pada paruh kedua kompetisi.

Pengalaman itu berpotensi menjadi bekal bagi Sergio Castel untuk memahami karakter permainan Persib, termasuk menghadapi pemain-pemain seperti Marc Klok dan kolega.

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Sebelumnya, Sergio Castel sempat mengalami cedera saat pramusim. Namun, kondisi penyerang tersebut kini terus menunjukkan perkembangan positif.

Dia bahkan sudah mendapat kesempatan bermain selama 20 menit ketika Persik Kediri mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 pada pekan lalu.

Sergio Castel berpeluang memperkuat Persik Kediri saat menghadapi Persib Bandung. Marcos Reina menyebut kondisi penyerang Spanyol itu terus membaik.
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TAGS   Persik Kediri Sergio Castel persib bandung Persib vs Persik BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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