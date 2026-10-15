Sudah Cetak 10 Gol Marcos Santos Belum Puas, Ini Pekerjaan Rumah Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Produktivitas Arema FC hingga pekan keempat BRI Super League 2026/2027 belum sepenuhnya membuat pelatih Marcos Santos puas. Di balik ketajaman lini serang, pelatih asal Brasil itu masih melihat persoalan dalam membangun koneksi permainan dengan penyerang nomor 9.

Secara statistik, performa lini depan Singo Edan terbilang menjanjikan. Dari empat pertandingan, Arema FC telah mencetak sepuluh gol, membukukan tujuh assist, serta melepaskan 18 tembakan tepat sasaran dari total 34 percobaan.

Namun, Marcos menilai catatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keselarasan permainan antarpemain, terutama saat menghubungkan lini tengah dengan ujung tombak.

Menurut dia, perubahan komposisi skuad pada pergantian musim turut memengaruhi proses pembentukan kerja sama tim. Kehadiran sejumlah pemain baru membuat Arema FC membutuhkan waktu untuk membangun koneksi yang lebih baik di lini depan.

“Sebenarnya masalahnya adalah pergantian musim, kedatangan pemain-pemain baru, serta kesulitan membangun koneksi dengan pemain nomor 9. Namun, sudah ada peningkatan dari Lokolingoy dan Mauro. Jadi, itulah hal yang paling utama,” tutur Marcos Santos dikutip dari laman ileague.id, Jumat (16/10).

Selain membenahi koordinasi lini depan, Marcos juga berupaya menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Produktivitas gol menjadi modal penting, tetapi organisasi permainan tetap perlu diperkuat agar tim tidak mudah kehilangan kendali ketika menghadapi serangan balik lawan.

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Marcos menilai Arema FC telah menunjukkan keseimbangan dalam bertahan dengan mempertimbangkan komposisi pemain yang tersedia dan peluang yang berhasil diciptakan.

“Tim mampu mencapai keseimbangan dalam bertahan, dengan mempertimbangkan komposisi pemain yang dimiliki dan peluang-peluang yang tercipta. Namun, sangat disayangkan, tim yang mencetak gol paling banyak di kompetisi ini adalah Arema,” ujar Marcos.