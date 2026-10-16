Persik Kediri Tak Mau Andalkan Kelelahan Pemain Persib, Ini Strategi Marcos Reina

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri terus mematangkan strategi untuk menghadapi Persib Bandung pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Duel dua tim berjuluk Macan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam.

Persiapan Macan Putih makin serius setelah Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 atas Chong Viettel pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027, Rabu (14/10) malam.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menegaskan timnya tidak boleh meremehkan kekuatan Maung Bandung. Menurut dia, Persib tetap menjadi lawan tangguh dengan status juara bertahan dan komposisi pemain yang mumpuni.

“Apa pun kondisinya, Persib tetap Persib. Tim kuat dan juara bertahan tiga kali beruntun, apalagi nanti Persik Kediri main di kandang mereka,” kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Jumat (16/10).

Pelatih asal Spanyol itu menilai Persib memiliki kedalaman skuad yang solid. Karena itu, dia harus menyiapkan taktik secara cermat untuk menghadapi tim asuhan Bojan Hodak yang diperkuat pemain berpengalaman, termasuk Marc Klok.

“Kami tim profesional. Persib juga tim banyak pengalaman dengan materi pemain mumpuni. Saya kira pelatih mereka telah mempertimbangkan fitness pemain yang tampil dengan jadwal sangat padat,” jelasnya.

Marcos menyadari Persik tidak bisa hanya mengandalkan potensi kelelahan pemain Persib setelah menjalani pertandingan di kompetisi Asia. Kedalaman skuad Maung Bandung memungkinkan pelatih melakukan rotasi tanpa mengurangi kekuatan tim secara signifikan.

“Kedalaman tim Persib Bandung sangat bagus. Siapa pun bisa jadi starter lawan Persik nanti. Mereka tetap akan jadi lawan yang tangguh di pertandingan nanti,” ujarnya.