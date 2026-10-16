Tiga Gol dari Tiga Laga, Ini Rahasia Alex Martins Terus Berkembang Bersama Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyerang Persebaya Surabaya Alex Martins langsung menunjukkan ketajamannya di kompetisi BRI Super League. Striker asal Brasil itu sukses mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan beruntun dan mulai menjadi salah satu tumpuan lini depan Green Force.

Produktivitas Alex terbangun setelah dia tidak diturunkan pada pekan perdana ketika Persebaya menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC. Begitu mendapat kesempatan bermain, penyerang berusia 33 tahun tersebut langsung membayar kepercayaan dengan mencetak gol secara beruntun.

Gol pertama Alex tercipta saat Persebaya menghadapi PSIM Yogyakarta. Dia kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor ketika berjumpa Garudayaksa. Ketajamannya berlanjut saat melawan Isenmulang Kalteng FC, sekaligus melengkapi catatan tiga gol dari tiga penampilan.

Torehan tersebut menjadi sinyal positif bagi Persebaya. Di tengah kompetisi yang masih panjang, konsistensi seorang penyerang dalam mencetak gol menjadi modal penting bagi tim untuk terus bersaing.

Alex menyambut positif pencapaian tersebut. Baginya, setiap gol memiliki arti penting untuk menjaga kepercayaan diri sekaligus membantunya tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.

“Saya senang bisa mencetak gol dan membantu tim. Gol ini penting untuk menjaga kepercayaan diri saya dalam menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Bagi saya, mencetak gol selalu menjadi hal yang penting,” ujar Alex dikutip dari laman resmi klub, Jumat (16/10).

Meski sedang produktif, Alex tidak ingin cepat berpuas diri. Dia menyadari performa yang konsisten membutuhkan kerja keras setiap hari, mulai dari menjalani latihan, meningkatkan kemampuan individu, hingga menjalankan instruksi pelatih.

“Saya yakin, hal itu akan memberikan manfaat, baik bagi perkembangan saya secara pribadi maupun bagi tim. Intinya, saya ingin terus berkembang dan tampil lebih baik di setiap pertandingan,” jelasnya.