Bonek Galang Donasi Masker di Laga Persebaya vs PSS, Dukung Warga Terdampak Karhutla

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bonek kembali menunjukkan kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan melalui sepak bola. Kali ini, pendukung Persebaya Surabaya tersebut menggalang donasi masker untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pengumpulan donasi akan dimulai saat laga kandang Persebaya melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10). Melalui kampanye One Man One Mask, Bonek mengajak suporter yang hadir membawa dan menyumbangkan masker bagi masyarakat yang membutuhkan.

Gerakan tersebut merupakan hasil kesepakatan sejumlah komunitas Bonek yang sebelumnya berkumpul untuk membahas mekanisme pengumpulan dan distribusi bantuan.

Pertandingan Persebaya melawan PSS dipilih sebagai salah satu titik pengumpulan karena menjadi momentum berkumpulnya banyak suporter, termasuk pendukung PSS yang datang ke Surabaya untuk mendukung tim kebanggaannya.

Salah satu pentolan Bonek Tulus Budi atau yang akrab disapa Cak Tulus mengajak seluruh suporter yang hadir di GBT untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan tersebut.

“Saya nyuwun tolong, saya mohon, besok (Minggu, 18 Oktober) kita ke GBT bawa masker, kami kumpulkan bersama-sama,” ujar Cak Tulus, Kamis (15/10).

Menurut dia, aksi ini menjadi bagian dari upaya Bonek mewujudkan semangat Football for Humanity dan Football for Unity. Sepak bola diharapkan tidak hanya menjadi ajang mendukung tim kesayangan, tetapi juga sarana memperkuat persatuan dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.

“Selama ini teman-teman Bonek sudah menunjukkan bahwa sepak bola itu tidak berhenti 90 menit. Sepak bola itu hadir juga untuk kemanusiaan dan persatuan,” katanya.