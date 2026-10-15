Persik Kediri Matangkan Strategi Hadapi Persib, Sergio Castel Mulai Pulih

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Persib Bandung pada lanjutan kompetisi BRI Super League. Tim berjuluk Macan Putih itu dijadwalkan bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu pekan ini.

Pelatih Persik Marcos Reina Torres mengatakan tim pelatih memanfaatkan sisa waktu persiapan untuk menganalisis permainan Persib sekaligus menyusun strategi guna meredam kekuatan lawan.

“Kami akan melihat video pertandingan, mempelajari kekuatan lawan, serta hal-hal yang bisa kami lakukan untuk mengantisipasinya,” kata Marcos di Kediri, Rabu (14/10).

Menurut Marcos, sesi latihan sebelumnya belum sepenuhnya berfokus pada persiapan taktik menghadapi Persib. Tim pelatih masih akan memanfaatkan latihan berikutnya untuk mematangkan rencana permainan berdasarkan hasil analisis pertandingan lawan.

Selain persiapan taktik, Persik juga memantau perkembangan kondisi penyerang Sergio Castel yang mulai menunjukkan kemajuan dalam proses pemulihan cedera.

Castel sebelumnya melewatkan pramusim akibat cedera. Meski kondisinya mulai membaik, Marcos menilai sang pemain masih membutuhkan waktu untuk mencapai kebugaran terbaiknya.

“Hal yang bagus adalah dia sudah mulai pulih dan kembali merasa seperti seorang pemain. Hari demi hari, dia mulai merasa lebih baik,” ujarnya.

Marcos menilai Castel memiliki kualitas yang bisa membantu Persik meraih hasil positif ketika kondisinya sudah semakin prima.